Бывший замминистра назначен новым главой Заводского района Саратова

20 Июль 2020 2020-07-20T13:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 июля, назначили нового главу администрации Заводского района.

- Им стал Владимир Чирсков. Ранее он работал первым заместителем министра социального развития Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Чирсков окончил Саратовский Политех и начал свою карьеру на мясокомбинате «Энгельсский» в должности главного механика.

Также он занимал руководящие посты в организациях Энгельса, а с 2012 по 2017 годы был начальником управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского района, заместителем главы администрации Марксовского района.

В 2017 году Чирсков стал главой комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района, а в июне 2019 его назначили первым замминистра соцразвития региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU