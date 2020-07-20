2020-07-20T13:12:51+03:00
Общество

Бывший замминистра назначен новым главой Заводского района Саратова

Район возглавил Владимир Чирсков
Ольга Симонова
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Сегодня, 20 июля, назначили нового главу администрации Заводского района.

- Им стал Владимир Чирсков. Ранее он работал первым заместителем министра социального развития Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Чирсков окончил Саратовский Политех и начал свою карьеру на мясокомбинате «Энгельсский» в должности главного механика.

Также он занимал руководящие посты в организациях Энгельса, а с 2012 по 2017 годы был начальником управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского района, заместителем главы администрации Марксовского района.

В 2017 году Чирсков стал главой комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района, а в июне 2019 его назначили первым замминистра соцразвития региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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