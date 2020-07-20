Задержан второй подозреваемый в жестоком избиении дворника в Вольске
Задержан второй подозреваемый в жестоком избиении дворника в Вольске.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он был объявлен в розыск, найти его удалось полиции Вольска.
Напомним, тело 46-летнего мужчины было найдено утром 8 июля возле кафе на улице Разина. По версии следствия, в период с пяти до шести часов двое местных жителей, 24 и 25 лет, напали на дворника, который убирался на набережной. Они избили его руками и ногами по голове и телу, потом потребовали от него устроить заплыв по Волге. После того как он выполнил их требования и вышел из воды, злоумышленники снова его избили и оставили умирать. Вскоре он скончался.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.
Старший из подозреваемых признал вину и был арестован, а младший пустился в бега. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU