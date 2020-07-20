2020-07-20T09:35:02+03:00
Происшествия

В ДТП на Мичурина пострадала девочка

Всего после этой аварии госпитализировали трех человек
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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Госавтоинспекция Саратова уточнила, что в вечернем ДТП на улице Мичурина 19 июля пострадал ребенок.

В 19:40 женщина за рулем Nissan Micra нарушила ПДД и не уступила дорогу на перекрестке Renault Logan под управлением 22-летнего мужчины.

В результате, кроме виновницы аварии и 42-летнего пассажира Logan, из Renault госпитализирована 15-летняя девочка.

Фото областной ГИБДД

Фото областной ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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