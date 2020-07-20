В ДТП на Мичурина пострадала девочка
Всего после этой аварии госпитализировали трех человек
Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
Госавтоинспекция Саратова уточнила, что в вечернем ДТП на улице Мичурина 19 июля пострадал ребенок.
В 19:40 женщина за рулем Nissan Micra нарушила ПДД и не уступила дорогу на перекрестке Renault Logan под управлением 22-летнего мужчины.
В результате, кроме виновницы аварии и 42-летнего пассажира Logan, из Renault госпитализирована 15-летняя девочка.
Фото областной ГИБДД
ИСТОЧНИК KP.RU