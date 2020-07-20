Девочка-подросток пострадала в столкновении двух иномарок в Саратове

20 Июль 2020 2020-07-20T08:19:00+03:00

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Вечером 19 июля на улице Оржевского в Саратове столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла примерно в 16:45 напротив дома №7.

По предварительной версии, 36-летний водитель Chevrolet Cruze нарушил правила проезда перекрестка и не уступил дорогу Skoda Fabia под управлением 36-летнего мужчины.

Пострадала пассажирка Skoda, 16-летняя девочка. Ее доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU