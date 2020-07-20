Без воды снова останутся жители Заводского района Саратова

20 Июль 2020 2020-07-20T07:45:25+03:00

Отключение будет длиться почти сутки

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В Заводском районе Саратова 22 июля ожидается массовое отключение воды.

- Для подготовки сетей к работе в осенне-зимний период прекратится подача водоснабжения в среду с 06:00 до 03:00 четверга, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воды не будет на следующих улицах:

- 1-я Пионерская, 21/25, 28а, 30а, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81;

- 1-й Прессовый проезд, 3, 3а, 3Б;

- 2-я Пионерская, 30/36;

- 2-й Огородный проезд, 27, 29;

- 4-я Нагорная, 8, 20, 21, 21Б, 25, 25в, 26, 27а, 27Б, 28, 30, 32, 34;

- 5-й Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8;

- 7-я Нагорная, 4, 6, 8, 10, 12;

- Карьерная, 3, 5, 6/12;

- Новоастраханская, 4, 6, 8, 14, 16/20, 22/26 28, 30, 34, 36, 37/43, 37/43а, 37а, 38, 40, 61/67, 45/53;

- Ново-Астраханское шоссе, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а;

- Огородная, 29, 29а, 31, 31/33, 31а, 31Б, 33, 33а, 33Б, 33в, 36/42, 75, 76/78Б, 77, 78/90, 79, 83, 87а, 87Б, 87в, 89, 90/100, 91, 91г;

- Прессовая, 45а, 45Б, 49Б;

- Пролетарская, 8, 19а.

А также в частных домах по улицам: 10-я Нагорная, 11-я Нагорная, 1-й Нагорный проезд, 1-й Огородный проезд, 1-й Прессовый проезд, 1-й Прессовый проезд, 2а, 2в, 2г, 2д, 1-я Нагорная, 1-я Пионерская, 2-й Карьерный проезд, 2-й Нагорный проезд, 2-й Огородный проезд, 2-й Прессовый проезд, 2-я Нагорная, 2-я Пионерская, 3-й Карьерный проезд, 3-й Нагорный проезд, 3-й Огородный проезд, 3-й Прессовый проезд, 3-я Нагорная, 4-я Нагорная, 23, 25Б, 4-й Карьерный проезд, 4-й Нагорный проезд, 4-й Огородный проезд, 4-ый Нагорный проезд, 18, 4-я Нагорная, 5-й Карьерный проезд, 5-й Нагорный проезд, 6-й Карьерный проезд, 6-й Нагорный проезд, 7-й Нагорный проезд, 7-я Нагорная, 8-я Нагорная, 9-я Нагорная, Арбатская, Грузинская, Грузинский проезд, Дальняя, Донская, Карьерная, Корольковская, Лысогорская, Манежная, Ново-Астраханская, Огородная, Прессовая, 47, Прессовая, Пролетарская, Смоленская, Усиевича.

Напомним, вчера, 19 июля, в Заводском районе уже отключали воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU