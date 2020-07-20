Во дворе дома села под Марксом найден труп
Труп 36-летнего мужчины с ранами на голове и теле был найден около девяти утра в воскресенье, 19 июля, во дворе дома села Орловское Марксовского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Сейчас следователи осмотрели труп и место происшествия, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU