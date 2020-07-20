В поселке Энгельсского района молодого мужчину задержали за убийство отца

20 Июль 2020 2020-07-19T21:39:01+03:00

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В ночь на 18 июля в поселке имени Карла Маркса Энгельсского района убили человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 51-летнего мужчины было найдено во дворе частного дома.

Следователи осмотрели труп. На животе обнаружено ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержан 22-летний сын погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU