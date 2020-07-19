Пятеро человек пострадали в столкновении иномарки и такси в Саратове
Сегодня, 19 июля, на перекрестке улиц Мичурина и Некрасова в Саратове столкнулись Reno Logan и Nissan.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадали пять человек: трое из первой машины и двое(женщины) из второй.
Сотрудники облспаса госпитализировали 25-летнюю водительницу одной из иномарок.
На месте работают медики скорой помощи и ЦМК, полиция. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU