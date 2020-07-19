В Саратове стена дома рухнула на автомобиль
Сегодня, 19 июля, часть стены старинного дома на улице Челюскинцев 135 обрушилась прямо на припаркованную внизу Daewoo Nexia.
Об этом рассказал Павел Орехов в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». В доказательство своих слов он опубликовал снимки с места происшествия.
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- Больше похоже на инсценировку, больно целой выглядит машина, почти не поцарапана, — усомнилась в комментариях Анна Белая.
Антон Голубинцев указал ей, что вообще-то у транспорта разбита левая фара.
В комментариях под записью горожане посочувствовали владельцу авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU