В Саратове стена дома рухнула на автомобиль

19 Июль 2020 2020-07-19T18:40:30+03:00

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Сегодня, 19 июля, часть стены старинного дома на улице Челюскинцев 135 обрушилась прямо на припаркованную внизу Daewoo Nexia.

Об этом рассказал Павел Орехов в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». В доказательство своих слов он опубликовал снимки с места происшествия.

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- Больше похоже на инсценировку, больно целой выглядит машина, почти не поцарапана, — усомнилась в комментариях Анна Белая.

Антон Голубинцев указал ей, что вообще-то у транспорта разбита левая фара.

В комментариях под записью горожане посочувствовали владельцу авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU