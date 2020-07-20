2020-07-20T07:05:25+03:00
Общество

В Саратове ожидается жаркий понедельник

На улице будет облачно
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 июля, в Саратове ожидается жаркий день.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Осадков не ожидается, хотя на небе будут облака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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