В Саратове ожидается жаркий понедельник

20 Июль 2020 2020-07-20T07:05:25+03:00

На улице будет облачно

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Сегодня, 20 июля, в Саратове ожидается жаркий день.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Осадков не ожидается, хотя на небе будут облака.

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ИСТОЧНИК KP.RU