Две женщины погибли в ДТП под Саратовом

19 Июль 2020 2020-07-19T17:36:52+03:00

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Сегодня, 19 июля, около 14:50 на 2 км подъезда к Новым Бурасам произошло смертельное ДТП.

Фото областного УГИБДД

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Qashqai.

Авария унесла жизнь 23-летней девушки и 54-летней женщины. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU