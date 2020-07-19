Две женщины погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись легковушки
Фото областного УГИБДД
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Сегодня, 19 июля, около 14:50 на 2 км подъезда к Новым Бурасам произошло смертельное ДТП.
Фото областного УГИБДД
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Qashqai.
Авария унесла жизнь 23-летней девушки и 54-летней женщины. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU