Саратовцев предупредили о высокой пожарной опасности
Она сохранится до 23 июля
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В большинстве районов Саратовской области до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Местами остается пожароопасность четвертого класса.
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ИСТОЧНИК KP.RU