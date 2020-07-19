2020-07-19T17:07:49+03:00
Происшествия

Саратовцев предупредили о высокой пожарной опасности

Она сохранится до 23 июля
Дарья Вострикова
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В большинстве районов Саратовской области до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами остается пожароопасность четвертого класса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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