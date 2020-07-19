В Саратове собирают помощь для семьи погорельцев с ребенком
В соцсетях объявлен призыв о помощи семье с ребенком, чей дом в районе ВСО Ленинского района Саратова сгорел дотла вчера, 18 июля.
- Для связи с пострадавшими — 89603401638, Татьяна (если материальная помощь ,то номер привязан к карте). Также просьба репостнуть сообщение в своих группах или соцсетях, — сообщает Евгения Дош.
В сообщении указано, что несовершеннолетний перешел в пятый класс, ему нужны вещи.
Семье необходима любая материальная поддержка.
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ИСТОЧНИК KP.RU