2020-07-19T17:05:08+03:00
Общество

В Саратове собирают помощь для семьи погорельцев с ребенком

ЧП произошло вчера
Дарья Вострикова
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В соцсетях объявлен призыв о помощи семье с ребенком, чей дом в районе ВСО Ленинского района Саратова сгорел дотла вчера, 18 июля.

- Для связи с пострадавшими — 89603401638, Татьяна (если материальная помощь ,то номер привязан к карте). Также просьба репостнуть сообщение в своих группах или соцсетях, — сообщает Евгения Дош.

В сообщении указано, что несовершеннолетний перешел в пятый класс, ему нужны вещи.

Семье необходима любая материальная поддержка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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