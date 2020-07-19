Обнародован проект приюта для бездомных животных в Саратове

19 Июль 2020 2020-07-19T16:24:11+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового приюта для бездомных животных. В своем обращении он отметил, что мэр Саратова модернизировал существующий приют для животных. Найдены средства на новое сооружение для бездомных кошек и собак.

Проект нового здания опубликовали в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслав Володина. Здание будет располагаться на улице Азина 66-Б в Заводском районе Саратова.

На территории разместят одноэтажное здание административно-бытового корпуса, вольеры для содержания животных — девять блоков, каждый на 20 собак и два вольера для выгула собак.

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Приют рассчитан на 314 животных, из них 134 в административно-бытовом корпусе, 54 для щенков и маленьких собак, 30 для кошек, 20 под изолятор и карантин, 30 — стационар при ветблоке. В открытых вольерах — 180 мест.

Напомним, ранее эту инициативу председатель ГД обсуждал с местными жителями во время визита в областной центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU