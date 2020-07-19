Саратовцы смогут напрямую доехать на поезде в Крым
С 20 июля жители Саратовской области смогут напрямую приехать в Крым.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, сделать это можно на поезде поезд № 551/552 Вологда – Симферополь.
Он будет ходить раз в три дня через города: Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону.
Уже 21 июля первый поезд из Симферополя в Вологду сделает остановку на станциях Балашов-Пассажирская (отправление в 8:35), Аркадак, Ртищево-1(отъедет в 10:36). Конечной точки состав достигнет в 11:10 по местному времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU