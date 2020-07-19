Житель Саратовской области устроил массовое ДТП

19 Июль 2020 2020-07-19T13:47:26+03:00

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В минувшую пятницу, 17 июля, на 1328-м километре трассы, ведущей из Москвы в Уфу, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает сайт «Республика Башкортостан».

Виновником аварии стал 25-летний водитель ГАЗа из Саратовской области. Он влетел в грузовик, который ехал в одну сторону с ним, но поворачивал налево.

От удара последнего отбросило на Lada Kalina, двигавшуюся навстречу. В эту машину влетел и попутный Ford Focus.

В результате аварии 58-летняя жительница Уфы, которая управляла «Калиной» скончалась на месте, водителя первого ГАЗа госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU