Бар «Пятница» в Саратове попал в твиттер российского стендапера
В минувшую пятницу, 17 июля, в твиттере стендап-комика Гарика Оганисяна появилась публикация о саратовском баре «Пятница».
Всем желающим предлагается отгадать, почему на входной двери заведения изображены пять звезд, в числе которых Брэд Питт, Леонид Якубович и другие. Сам юморист признался, что он «никогда логически не обоснует набор этих людей».
Однако объяснение нашлось, в одном из ретвитов.
- По первым буквам фамилий: П — Пит, Я — Якубович, Т — Тайсон, Н — Николаев, И — Ибра, Ц — Цент (?), А — Андерсон, — объясняет Олег Блинников.
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Запись набрала уже более 2 тыс. лайков.
- Супер, теперь хочу открыть бар «суббота» и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Бэкстрит бойс, Орейро, Тентасьона и Андерсон, — поделился Гарик Оганисян после этого ответа.
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ИСТОЧНИК KP.RU