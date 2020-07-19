Бар «Пятница» в Саратове попал в твиттер российского стендапера

19 Июль 2020 2020-07-19T13:12:38+03:00

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В минувшую пятницу, 17 июля, в твиттере стендап-комика Гарика Оганисяна появилась публикация о саратовском баре «Пятница».

Всем желающим предлагается отгадать, почему на входной двери заведения изображены пять звезд, в числе которых Брэд Питт, Леонид Якубович и другие. Сам юморист признался, что он «никогда логически не обоснует набор этих людей».

Однако объяснение нашлось, в одном из ретвитов.

- По первым буквам фамилий: П — Пит, Я — Якубович, Т — Тайсон, Н — Николаев, И — Ибра, Ц — Цент (?), А — Андерсон, — объясняет Олег Блинников.

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Запись набрала уже более 2 тыс. лайков.

- Супер, теперь хочу открыть бар «суббота» и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Бэкстрит бойс, Орейро, Тентасьона и Андерсон, — поделился Гарик Оганисян после этого ответа.

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ИСТОЧНИК KP.RU