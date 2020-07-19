Детский центр из Саратова оштрафован на 100 тыс. рублей за работу во время коронавируса
Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения соблюдения ограничительных мер в условиях коронавируса. Об этом сообщили в аккаунте регионального надзорного ведомства в соцсети Instagram.
Проверка показала, что в июне ООО «Детский центр Бамбини» работал — двое сотрудников без масок и перчаток занимались с несовершеннолетними, не соблюдая даже социальную дистанцию.
За это должностное лицо центра и юридическое привлекли к административной ответственности. Назначены штрафы в размере 10 и 100 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU