Объявленного в розыск саратовской полицией рецидивиста нашли расчлененным в пакете
На набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда обнаружили расчлененное тело рецидивиста.
Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в органах.
По предварительным данным, это останки 33-летнего рецидивиста, которого объявила в розыск саратовская полиция. Они лежали в пакете.
Информация уточняется у местных следователей, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU