Объявленного в розыск саратовской полицией рецидивиста нашли расчлененным в пакете

19 Июль 2020 2020-07-19T11:58:41+03:00

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На набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда обнаружили расчлененное тело рецидивиста.

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в органах.

По предварительным данным, это останки 33-летнего рецидивиста, которого объявила в розыск саратовская полиция. Они лежали в пакете.

Информация уточняется у местных следователей, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU