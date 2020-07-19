2020-07-19T11:58:41+03:00
Происшествия

Объявленного в розыск саратовской полицией рецидивиста нашли расчлененным в пакете

Мужчину обнаружили в Волгограде
Дарья Вострикова
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На набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда обнаружили расчлененное тело рецидивиста.

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в органах.

По предварительным данным, это останки 33-летнего рецидивиста, которого объявила в розыск саратовская полиция. Они лежали в пакете.

Информация уточняется у местных следователей, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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