Под Саратовом наркоман украл технику у пенсионерки

19 Июль 2020 2020-07-19T11:41:38+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 73-летней жительницы села Новопокровское Балашовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с осени 2018 по март 2019 года неизвестные сломали навесной замок на ее доме и унесли электромясорубку, тепловентилятор.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 45-летний рецидивист, который не раз отбывал срок за кражи, совершал связанные с наркотиками преступления.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Похищенное изъять не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU