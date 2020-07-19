Саратовский спектакль «Вешние воды» стал самым популярным на «Больших гастролях»
В рамках первого сезона всероссийского виртуального тура «Большие гастроли - онлайн» «Вешние воды» Саратовского академического театра оперы и балета стали лучшим спектаклем по мнению публики, а по количеству просмотров занял восьмое место.
В течение 104 дней зрители увидели 109 постановок театров России и ближнего зарубежья.
Напомним, проект создан Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU