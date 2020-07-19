Без воды остались жители Заводского района Саратова
Сегодня, 19 июля, без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 22:00, как только закончат работы на водопроводе.
Речь идет об адресах: Огородная 87Б, 89, 7-я Нагорная 22/28 ( ТСЖ «Энергия-1»), ООО «Техстрой», 1-й Прессовый проезд 3Б, 4-я Нагорная 25В, 4-й Нагорный проезд 28, 4-й Нагорный проезд К1-К8, ООО «УК»Люксжилсервис», 1-й Прессовый проезд 3А, 2-й Огородный проезд 27 и 29.
А также частных домах, ограниченных улицами: Нагорная и Самарская, 1-й Прессовый и 3-й Нагорный проезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU