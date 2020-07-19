2020-07-19T10:38:45+03:00
Общество

Без воды остались жители Заводского района Саратова

Ограничения продлятся до 22:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 июля, без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 22:00, как только закончат работы на водопроводе.

Речь идет об адресах: Огородная 87Б, 89, 7-я Нагорная 22/28 ( ТСЖ «Энергия-1»), ООО «Техстрой», 1-й Прессовый проезд 3Б, 4-я Нагорная 25В, 4-й Нагорный проезд 28, 4-й Нагорный проезд К1-К8, ООО «УК»Люксжилсервис», 1-й Прессовый проезд 3А, 2-й Огородный проезд 27 и 29.

А также частных домах, ограниченных улицами: Нагорная и Самарская, 1-й Прессовый и 3-й Нагорный проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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