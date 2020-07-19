Жительницы Саратова лишились 155 тыс. рублей после беседы с «банкиром»
В Заводской отдел полиции Саратова обратилась 47-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка.
Незнакомец сообщил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы защитить средства, нужно продиктовать коды из смс-сообщений. После выполнения этих требований гражданка лишилась 106 тыс. рублей.
По такой же схеме — ради защиты денег — без 49 тыс. рублей осталась 28-летняя местная жительница. Ей посоветовали перевести деньги на новый счет, цифры которого сообщил злоумышленник.
Возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU