Жительницы Саратова лишились 155 тыс. рублей после беседы с «банкиром»

19 Июль 2020 2020-07-19T10:29:53+03:00

Гражданки только хотели защитить свои деньги

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В Заводской отдел полиции Саратова обратилась 47-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка.

Незнакомец сообщил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы защитить средства, нужно продиктовать коды из смс-сообщений. После выполнения этих требований гражданка лишилась 106 тыс. рублей.

По такой же схеме — ради защиты денег — без 49 тыс. рублей осталась 28-летняя местная жительница. Ей посоветовали перевести деньги на новый счет, цифры которого сообщил злоумышленник.

Возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU