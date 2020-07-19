Только выстрели смогли остановить драку в кафе Маркса
Сотрудники Росгвардии выстрелами остановили драку в кафе Маркса.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны Приволжского округа, парни в возрасте 21 и 24 лет избивали мужчину бейсбольной битой.
На требования прекратить это делать они реагировали агрессивно.
После предупреждения правоохранителей о применении оружия и спецсредств и нескольких предупредительных выстрелов в воздух буяны успокоились.
Их задержали и передали сотрудникам полиции, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU