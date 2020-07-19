Только выстрели смогли остановить драку в кафе Маркса

19 Июль 2020 2020-07-19T09:55:34+03:00

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Сотрудники Росгвардии выстрелами остановили драку в кафе Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны Приволжского округа, парни в возрасте 21 и 24 лет избивали мужчину бейсбольной битой.

На требования прекратить это делать они реагировали агрессивно.

После предупреждения правоохранителей о применении оружия и спецсредств и нескольких предупредительных выстрелов в воздух буяны успокоились.

Их задержали и передали сотрудникам полиции, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU