2020-07-19T09:55:34+03:00
Происшествия

Только выстрели смогли остановить драку в кафе Маркса

Парни избивали мужчину битой
Дарья Вострикова
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Сотрудники Росгвардии выстрелами остановили драку в кафе Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны Приволжского округа, парни в возрасте 21 и 24 лет избивали мужчину бейсбольной битой.

На требования прекратить это делать они реагировали агрессивно.

После предупреждения правоохранителей о применении оружия и спецсредств и нескольких предупредительных выстрелов в воздух буяны успокоились.

Их задержали и передали сотрудникам полиции, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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