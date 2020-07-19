В Саратове дома, поликлиники и детсады остались без воды

19 Июль 2020 2020-07-19T09:48:35+03:00

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Сегодня, 19 июля, без воды остались дома, поликлиники, детсады в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попали: дома ООО УК «Победа», ООО «Созидание», ООО «Жилцентр» на проспекте 50 лет Октября, ООО «УК Ленинского района» на проспекте 50 лет Октября 122, ООО СТСЖ «Прогресс ЛР» на Молодежном проезде 3 и 5.

А также ЖСК «Кулон» на Гвардейской 9А, ЖСК «Везувий» на Гвардейской 11А, ЖСК «Ветка» на Гвардейской 11Б, ЖСК «Сосна» на 4-й Дачной (25 коттеджей).

Детские сады: №209 на проспекте 50 лет Октября 138А, №153 на проспекте 50 лет Октября 128А, школа №108 на проспекте 50 лет Октября 107, детский дом №2 на Гвардейской 7А, ДШИ №18 на Гвардейской 11А, ГОУ ВПО «СГАП Поволжский региональный юридический институт» на Молодежном проезде 4А, МУ «Дирекция физкультурного учреждения» на проспекте 50 лет Октября, 126.

Нет воды в учреждения здравоохранения: стоматологической поликлинике №2 на проспекте 50 лет Октября 134, протезно-ортопедическом предприятии на Гвардейской 3.

В организациях — «Стройпроект» и «Югтрансгаз» на проспекте 50 лет Октября 118А, заводе «Нефтемаш», «Мика М», ЗАО АП «РМК», которые расположены на этой же улице. На предприятии «Бином», расположенном на 4-й Дачной, в РКЦ Ленинского района на Молодежном проезде 9, ЗАО «Промэлектроника» и ООО «Коминтех» на Гвардейской 2А, центральных электросетях на Гвардейской 2А, ОАО ССКБОЭП, Ф/л Сальхов Н.Ю, ООО «Электронбытприбор», ИП Васин О.В., ИП Белоус И.В., ООО «Аквариум», Ф/л Лукьянова Т.В., ООО «Дом Сервис», ООО «Ростехсервис», ООО «Галит», ОАО «Комэкон», ОАО «ВолгаТелеком», ООО «Луч», МУП «Водосток», ООО «Волгаторг», ИП Кровяков С.Н., на почте, которая расположена на проспекте 50 лет Октября, в ЦПРО «Саратовская Епархия Русской православной церкви», 3-я Дачная(сквер).

А также в войсковой части № 37660 на Гвардейской 7А, Гвардейской 5,5а,5б,9,9а,11,11а, в ПАО «Т Плюс» на Гвардейской 2А и 9, проспекте 50 лет Октября 128/132.

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU