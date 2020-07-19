В Саратове коммунальщики отбивались лопатой от змеи

19 Июль 2020 2020-07-19T08:07:44+03:00

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Вчера, 18 июля, сотрудник ООО «КВС» Михаил Сычев рассказал в своем аккаунте в соцсети Facebook о необычном «госте», который пришел к коммунальщикам.

- У каждой бригады КВС есть смартфон, с помощью которого они в круглосуточном режиме отчитываются обо всех этапах работ — присылают фото и видео с мест событий. Сегодня до начала профилактических мероприятий на одном из объектов мужикам пришлось отбиваться от назойливого «помощника», — объяснил мужчина.

Он отметил, что работники организации дождались, когда пресмыкающееся уползет — «обезглавливать не стали».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791305" frameborder="0"></iframe> Cотрудники «КВС» прогоняли змею.

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ИСТОЧНИК KP.RU