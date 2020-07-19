2020-07-19T08:07:44+03:00
Общество

В Саратове коммунальщики отбивались лопатой от змеи

Опубликовано видео с места событий
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 июля, сотрудник ООО «КВС» Михаил Сычев рассказал в своем аккаунте в соцсети Facebook о необычном «госте», который пришел к коммунальщикам.

- У каждой бригады КВС есть смартфон, с помощью которого они в круглосуточном режиме отчитываются обо всех этапах работ — присылают фото и видео с мест событий. Сегодня до начала профилактических мероприятий на одном из объектов мужикам пришлось отбиваться от назойливого «помощника», — объяснил мужчина.

Он отметил, что работники организации дождались, когда пресмыкающееся уползет — «обезглавливать не стали».

Cотрудники «КВС» прогоняли змею.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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