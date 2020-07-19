В Саратове коммунальщики отбивались лопатой от змеи
Вчера, 18 июля, сотрудник ООО «КВС» Михаил Сычев рассказал в своем аккаунте в соцсети Facebook о необычном «госте», который пришел к коммунальщикам.
- У каждой бригады КВС есть смартфон, с помощью которого они в круглосуточном режиме отчитываются обо всех этапах работ — присылают фото и видео с мест событий. Сегодня до начала профилактических мероприятий на одном из объектов мужикам пришлось отбиваться от назойливого «помощника», — объяснил мужчина.
Он отметил, что работники организации дождались, когда пресмыкающееся уползет — «обезглавливать не стали».
Cотрудники «КВС» прогоняли змею.
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ИСТОЧНИК KP.RU