2020-07-18T22:37:28+03:00
Общество

В Саратове ожидается жаркое воскресенье

Без дождя
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове снова будет жаркоВ Саратове снова будет жаркоФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове в воскресенье 19 июля, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра покажет +27... +29 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без воды остались жители Заводского района Саратова
Жительницы Саратова лишились 155 тыс. рублей после беседы с «банкиром»
Только выстрели смогли остановить драку в кафе Маркса
Еще 97 жителей Саратовской области заражены коронавирусом
В Саратове дома, поликлиники и детсады остались без воды
В Саратове коммунальщики отбивались лопатой от змеи
В Саратове ожидается жаркое воскресенье
Горит жилой дом в поселке ВСО
Спасатели два дня искали тело пожилого утопленника в Саратовской области
Саратов получит еще 365 млн рублей на ремонт тротуаров
Коммунальный фонтан на Чернышевского бьет на высоту пятиэтажного дома
Задержанного по подозрению в мошенничестве Александра Гайдука отправили в СИЗО
Два ВАЗа не поделили ночной проспект в Энгельсе
Подробности об очередной скончавшейся от коронавируса женщине в Саратовской области
Утром на пожаре в девятиэтажке сгорел житель Саратова
Жители Саратова пожаловались на ларек с мороженым
Доверчивые саратовцы отдали мошенникам 220 тыс. рублей
Матерый рецидивист из Балакова не смог устоять перед Nintendo Switch Lite
В Ртищеве юная велосипедиста попал в больнице после столкновения с ВАЗом