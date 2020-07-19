В Саратове ожидается жаркое воскресенье

19 Июль 2020 2020-07-18T22:37:28+03:00

В Саратове снова будет жарко Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове в воскресенье 19 июля, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра покажет +27... +29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU