В Саратове ожидается жаркое воскресенье
Без дождя
В Саратове снова будет жаркоФото: Екатерина Семенова
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В Саратове в воскресенье 19 июля, ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, осадки маловероятны.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.
Столбик термометра покажет +27... +29 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU