18 Июль 2020 2020-07-18T19:30:46+03:00

Горит жилой дом в поселке ВСО в Саратове. Видео группы "Типичный Саратов"

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В Ленинском районе Саратова горит частный жилой дом.

Пожар произошел в районе ВСО, на улице СМП-210.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791280" frameborder="0"></iframe> Огонь охватил надворные постройки.Видео соцсетей

Огонь охватил не только сам дом, но и надворные постройки. Жильцы соседних домов эвакуированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU