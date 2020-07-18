2020-07-18T19:30:46+03:00
Происшествия

Горит жилой дом в поселке ВСО

Жители эвакуированы [видео]
Екатерина Семенова
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Горит жилой дом в поселке ВСО в Саратове.Видео группы "Типичный Саратов"

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В Ленинском районе Саратова горит частный жилой дом.

Пожар произошел в районе ВСО, на улице СМП-210.

Огонь охватил надворные постройки.Видео соцсетей

Огонь охватил не только сам дом, но и надворные постройки. Жильцы соседних домов эвакуированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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