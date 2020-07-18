Горит жилой дом в поселке ВСО
Жители эвакуированы [видео]
Горит жилой дом в поселке ВСО в Саратове.Видео группы "Типичный Саратов"
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В Ленинском районе Саратова горит частный жилой дом.
Пожар произошел в районе ВСО, на улице СМП-210.
Огонь охватил надворные постройки.Видео соцсетей
Огонь охватил не только сам дом, но и надворные постройки. Жильцы соседних домов эвакуированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU