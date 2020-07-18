Спасатели два дня искали тело пожилого утопленника в Саратовской области
В Саратовской области спасатели достали из воды тело утопленника.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», 84-летний мужчина утонул еще 12 июля.
Трагедия произошла на Волге, в районе села Синенькие. Там перевернулась лодка с двумя пассажирами. Один из них сумел самостоятельно доплыть до берега, а второй утонул.
На месте работали областные спасатели. Водолазы два дня искали тело, но безуспешно. Однако 18 июля труп был найден местным рыбаком в камышах. Спасатели достали его и передали следователям СУ СКР.
Начата проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU