Саратов получит еще 365 млн рублей на ремонт тротуаров

18 Июль 2020 2020-07-18T17:06:06+03:00

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На завершение ремонта тротуаров в Саратове требуется 865 млн рублей. Это касается только участков рядом с объектами соцсферы. При этом ранее город уже получил на эти цели 500 млн рублей.

В группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram опубликовано его видеообращение. В нем он сообщил, что начат поиск дополнительных средств и скоро в Саратов поступит 365 млн рублей.

- Тротуары в нормативном состоянии в городе в совсем небольшом количестве, немногим более 10%. Мы как приоритет определили строительство тротуаров рядом со школами, больницами, поликлиниками, садиками, библиотеками, учреждениями культуры. И такая работа идет. Она буквально в течение месяца должна уже завершиться, во всяком случае, прошли рубикон и где-то, наверное, в ближайшие две недели выйдем на 70% объемов, которые будут выполнены, — отметил Вячеслав Володин.

Он заявил, что за три месяца — август, сентябрь и октябрь — необходимо освоить новые средства, чтобы «выйти на уровень с остаточной стоимостью 500 млн».

- 500 млн было бы правильно на будущий год предусмотреть уже в бюджете города. И, говоря об этом, хочу сказать, что правильно было бы сейчас уже мэрии города начать работу по планировке, прокладке новых тротуаров. Но обязательно с учетом уклонов. Обязательно сделав анализ и обсудив вопросы, связанные с сохранением зеленых насаждений, ну и конечно, съездов с этих тротуаров. Потому что это все ошибки, которые есть при реализации сегодняшнего первого этапа, — отметил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU