Коммунальный фонтан на Чернышевского бьет на высоту пятиэтажного дома
На улице Чернышевского в Саратове бьет мощный «фонтан».
Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что ЧП случилось в районе дома №122.
Работы ведутся с утра, ранее «Комсомолка» писала, что из-за этого временно не ходят троллейбусы №4. Однако тогда фонтан был слабее.
Изначально прорыв был меньше.Видео соцсетей
Сейчас струя воды бьет на высоту пятиэтажного дома.
Мощный фонтан на Чернышевского.Видео соцсетей
Струя воды бьет на высоту десятка метров.Видео соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU