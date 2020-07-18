Коммунальный фонтан на Чернышевского бьет на высоту пятиэтажного дома

18 Июль 2020 2020-07-18T16:54:07+03:00

Фонтан на Чернышевского. Кадр из видео в соцсетях

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На улице Чернышевского в Саратове бьет мощный «фонтан».

Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что ЧП случилось в районе дома №122.

Работы ведутся с утра, ранее «Комсомолка» писала, что из-за этого временно не ходят троллейбусы №4. Однако тогда фонтан был слабее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791258" frameborder="0"></iframe> Изначально прорыв был меньше.Видео соцсетей

Сейчас струя воды бьет на высоту пятиэтажного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791257" frameborder="0"></iframe> Мощный фонтан на Чернышевского.Видео соцсетей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791256" frameborder="0"></iframe> Струя воды бьет на высоту десятка метров.Видео соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU