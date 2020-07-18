Два ВАЗа не поделили ночной проспект в Энгельсе
Ночью в Энгельсе Саратовской области в ДТП пострадала молодая девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 00:30 напротив дома №69 по проспекту Энгельса.
По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. «Четырнадцатая» врезалась в «Ладу Приора», которой управлял 27-летний водитель.
Пострадала 18-летняя пассажирка, девушка была госпитализирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU