Два ВАЗа не поделили ночной проспект в Энгельсе

18 Июль 2020 2020-07-18T13:14:56+03:00

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Ночью в Энгельсе Саратовской области в ДТП пострадала молодая девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 00:30 напротив дома №69 по проспекту Энгельса.

По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. «Четырнадцатая» врезалась в «Ладу Приора», которой управлял 27-летний водитель.

Пострадала 18-летняя пассажирка, девушка была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU