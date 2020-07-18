Утром на пожаре в девятиэтажке сгорел житель Саратова
В Заводском районе Саратова на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Предварительной установлено, что утром 18 июля загорелась квартира в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. Соседи заметили дым, идущий из окон квартиры на пятом этаже. Были вызваны пожарные, которые проникли в помещение и справились с огнем.
В квартире найдено обгоревшее тело 62-летнего хозяина. Его 59-летний племянник экстренно госпитализирован.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU