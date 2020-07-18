Утром на пожаре в девятиэтажке сгорел житель Саратова

18 Июль 2020 2020-07-18T13:02:33+03:00

Сгорела квартира на пятом этаже дома по проспекту Энтузиастов Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Заводском районе Саратова на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительной установлено, что утром 18 июля загорелась квартира в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. Соседи заметили дым, идущий из окон квартиры на пятом этаже. Были вызваны пожарные, которые проникли в помещение и справились с огнем.

В квартире найдено обгоревшее тело 62-летнего хозяина. Его 59-летний племянник экстренно госпитализирован.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU