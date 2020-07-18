Жители Саратова пожаловались на ларек с мороженым

18 Июль 2020 2020-07-18T12:49:45+03:00

Ларек с мороженым перегородил подступ к пешеходному переходу. Фото группы saratov_trash

Изменить размер текста: A A

Жители Саратова выступили против ларька с мороженым.

Торговый объект появился на пересечении улиц Большая Садовая и Беговая. Как сообщается в группе saratov_trash в соцсети Instagram, ларек с мороженым стоит непосредственно на пути к пешеходному переходу.

- Как переходить проезжую часть? — задались вопросом авторы поста.

От администрации Октябрьского района поступил ответ, что точка по продаже мороженого действительно установлена незаконно.

- Администрацией района уже приняты меры по привлечению к административной ответственности владельца, в случае если владелец не демонтирует оборудование добровольно администрация района обратится в суд с иском о демонтаже, — говорится в ответе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU