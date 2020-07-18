Жители Саратова пожаловались на ларек с мороженым
Жители Саратова выступили против ларька с мороженым.
Торговый объект появился на пересечении улиц Большая Садовая и Беговая. Как сообщается в группе saratov_trash в соцсети Instagram, ларек с мороженым стоит непосредственно на пути к пешеходному переходу.
- Как переходить проезжую часть? — задались вопросом авторы поста.
От администрации Октябрьского района поступил ответ, что точка по продаже мороженого действительно установлена незаконно.
- Администрацией района уже приняты меры по привлечению к административной ответственности владельца, в случае если владелец не демонтирует оборудование добровольно администрация района обратится в суд с иском о демонтаже, — говорится в ответе.
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ИСТОЧНИК KP.RU