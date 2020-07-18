Доверчивые саратовцы отдали мошенникам 220 тыс. рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T11:30:37+03:00

Они надеялись защитить свои сбережения, а в итоге потеряли их

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В Саратове местный житель лишился 160 тыс. рублей, поверив мошеннику.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пострадавшему позвонил неизвестный, представившийся работникам банка. Он предупредил, что расчетный счет мужчины под угрозой и предложил его защитить.

Повинуясь мошеннику, мужчина сообщил ему реквизиты карты, а потом назвал и смс-код, пришедший в сообщении. В итоге с его карты списались почти 160 тыс. рублей.

Точно так же лишились сбережений пенсионерка (она потеряла 38,1 тыс. рублей) и работница общепита (ущерб превысил 22,9 тыс. рублей).

Полиция напоминает гражданам, что нельзя сообщать посторонним данные карты, особенно секретный код на обратной стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU