В Саратове прекратили ходить троллейбусы №4
Ведутся работы на улице Чернышевского
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В Саратове перестали ходить троллейбусы маршрута №4.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина этого — ремонтные работы ООО «КВС» на улице Чернышевского между Соборной и Радищева.
Троллейбусы перестали ходить с 11 часов утра и вернутся на маршрут после окончания работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU