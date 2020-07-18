В Саратове прекратили ходить троллейбусы №4

18 Июль 2020 2020-07-18T11:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове перестали ходить троллейбусы маршрута №4.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина этого — ремонтные работы ООО «КВС» на улице Чернышевского между Соборной и Радищева.

Троллейбусы перестали ходить с 11 часов утра и вернутся на маршрут после окончания работ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU