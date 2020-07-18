2020-07-18T11:22:09+03:00
Общество

В Саратове прекратили ходить троллейбусы №4

Ведутся работы на улице Чернышевского
Екатерина Семенова
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В Саратове перестали ходить троллейбусы маршрута №4.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина этого — ремонтные работы ООО «КВС» на улице Чернышевского между Соборной и Радищева.

Троллейбусы перестали ходить с 11 часов утра и вернутся на маршрут после окончания работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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