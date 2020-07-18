В Ртищеве юная велосипедиста попал в больнице после столкновения с ВАЗом
В Ртищеве Саратовской области вечером 17 июля была сбита 17-летняя девочка на велосипеде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 19:50 напротив дома №20 по улице Образцова.
Столкнулись ВАЗ-21124 под управлением 28-летнего мужчины и 17-летняя велосипедистка, которая ехала в попутном направлении.
Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства ДТП устанавливаются Госавтоинспекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU