2020-07-18T11:23:20+03:00
Происшествия

В Ртищеве юная велосипедиста попал в больнице после столкновения с ВАЗом

ДТП произошло на улице Образцова
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области вечером 17 июля была сбита 17-летняя девочка на велосипеде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 19:50 напротив дома №20 по улице Образцова.

Столкнулись ВАЗ-21124 под управлением 28-летнего мужчины и 17-летняя велосипедистка, которая ехала в попутном направлении.

Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства ДТП устанавливаются Госавтоинспекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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