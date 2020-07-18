2020-07-18T11:01:13+03:00
Происшествия

Мужчина сгорел в доме в Марксе из-за разведения огня

Личность человека еще не опознана
Екатерина Семенова
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В доме сгорел мужчинаВ доме сгорел мужчинаФото: СУ СКР по Саратовской области
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Ночью 18 июля в Марксе Саратовской области сгорел жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на пожаре погиб человек.

Установлено, что пожар начался около трех часов ночи на улице 3-я Линия. Загорелся частный дом. Соседи вызвали пожарных, которые локализовали возгорание. После тушения огня в одной из комнат был найден обгоревший труп мужчины.

Следователи прибыли на место происшествия для осмотра. Выяснилось, что дом горел изнутри. При этом там были отключены инженерные коммуникации, поэтому предварительно рассматривается версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.

На теле не найдено признаков насильственной смерти. Погибший пока не опознан. На вид ему 50-55 лет.

Начата проверка, устанавливается личность мужчины. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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