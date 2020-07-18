Матерый рецидивист из Балакова не смог устоять перед Nintendo Switch Lite

18 Июль 2020 2020-07-18T11:02:09+03:00

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В полицию Балаковского района Саратовской области 26 июня поступило заявление о краже игровой приставки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, приставка была похищена днем 16 июня из торгового центра на Волжской, 100/1.

Неизвестные тайно похитили приставку Nintendo Switch Lite стоимостью 13,3 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 37-летнего мужчину. Примечательно, что он был судим пять раз с 1998 года, в основном за кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU