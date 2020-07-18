Матерый рецидивист из Балакова не смог устоять перед Nintendo Switch Lite
В полицию Балаковского района Саратовской области 26 июня поступило заявление о краже игровой приставки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, приставка была похищена днем 16 июня из торгового центра на Волжской, 100/1.
Неизвестные тайно похитили приставку Nintendo Switch Lite стоимостью 13,3 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 37-летнего мужчину. Примечательно, что он был судим пять раз с 1998 года, в основном за кражи.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU