2020-07-18T10:44:55+03:00
Общество

ТВ и радио в Саратовской области перестанет работать в понедельник

Начинаются профилактические работы
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Телевидение будет недоступноТелевидение будет недоступноФото: Алексей БУЛАТОВ
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С ночи понедельника в Саратовской области будет отключено цифровое телевидение.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале РТРС «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр», в три часа ночи начнутся профилактические работы.

Примерно до полудня понедельника не будут работать каналы первого и второго мультиплексов в Саратове, Балакове, Балашове, Ершове, Перелюбе, Александровом Гае.

Кроме того, в Саратове отключат аналоговое телевидение каналов «Супер ТВ», «Ю-ТВ», «Дисней», «ТНТ-Саратов», «МатчСтрана», в Балакове — «Перец», «Дисней», «Ю-ТВ», «ТНТ».

Помимо телевидения, на срок с 6 до 12 часов понедельника 20 июля профилактика начнется и на радио.

Недоступны будут «Радио России», «Маяк», «Монте-Карло», «Радио Energy», «Детское радио», «Радио Рекорд», «Радио Такси», «Comedy радио», «Комсомольская правда», «Радио Дача», «Наше Радио», «Юмор FM», «Relax FM», «Радио Шансон», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах», «Радиола», «Европа Плюс», «Новое Радио», «Русское Радио», «Дорожное радио», «Love радио», «Европа+», «Дорожное радио», «Радио Активное», «Радио DFM».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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