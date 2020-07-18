Несовершеннолетний велосипедист сбит на переходе в Балакове
В Балакове Саратовской области ВАЗ-2110 сбил юного велосипедиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в пятницу, в 16:30.
По предварительной версии, напротив дома №2 по улице Вокзальная 40-летний мужчина на «десятке» совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Тот двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший подросток госпитализирован. Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU