Желание попасть на сайт знакомств обошлось жителю Саратовской области в 200 тыс. рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T10:18:41+03:00

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Житель Саратовской области потерял крупную сумму денег, посетив сайт знакомств.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой мошенников стал 48-летний мужчина.

По версии следствия, он захотел воспользоваться услугами сайта и позвонил по номеру указанному для контакта. Там ему ответила женщина, потом в разговор вступил мужчина. Они заявили, что для заполнения анкеты нужна справка о психическом здоровье. При этом получить ее можно за деньги.

Потерпевший поверил и перевел мошенникам за несколько раз 200 тыс. рублей. Однако на сайт знакомств он так и не попал.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно, если это касается денежных переводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU