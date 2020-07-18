Желание попасть на сайт знакомств обошлось жителю Саратовской области в 200 тыс. рублей
Житель Саратовской области потерял крупную сумму денег, посетив сайт знакомств.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой мошенников стал 48-летний мужчина.
По версии следствия, он захотел воспользоваться услугами сайта и позвонил по номеру указанному для контакта. Там ему ответила женщина, потом в разговор вступил мужчина. Они заявили, что для заполнения анкеты нужна справка о психическом здоровье. При этом получить ее можно за деньги.
Потерпевший поверил и перевел мошенникам за несколько раз 200 тыс. рублей. Однако на сайт знакомств он так и не попал.
Возбуждено уголовное дело.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно, если это касается денежных переводов.
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ИСТОЧНИК KP.RU