Врачи, директора и безработные: стали известны кандидаты на выборы в гордуму Саратова
Стали известны кандидаты на довыборы в Саратовскую городскую думу.
Как сообщили «КП-Саратов» в избирательной комиссии региона, зарегистрированы были 15 человек.
Это:
- самовыдвиженцы: безработный Евгений Васильев, дежурный по железнодорожной станции Денис Гурьянов, замдиректора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района» Евгений Гусев и МУДО «Дом детского творчества «Солнечный» Ленинского района Юлия Преснякова.
- представители КПРФ: Евгений Алай, руководитель систем кондиционирования ООО «Интегра Лайт», Роман Кособоков, заместитель гендиректора ООО «ГК Позитив», Олег Леонов, начальник испытательного центра АО «Научно-производственное предприятие «КОНТАКТ», Сергей Ярандайкин, военный пенсионер.
- представители ЕР: Татьяна Астахова, директор МОУ «Гимназия №89» Ленинского района, Вениамин Гришаев, замглавврача по медицинской части общебольничного персонала ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №6 им. академика В.Н. Кошелева», Валерий Козлов, заведующий хирургическим отделением — врач-хирург ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева», Елена Перепелицина, директор МАОУ «Лицей «Солярис», Тимур Буламбаев, помощник депутата Саратовской областной Думы,
- представители ЛДПР: Василий Илюшкин, директор ООО НПФ «Теплоэконом», Дмитрий Лялин, директор ООО «Кайдзен Инжиниринг».
Отказ получили четыре человека: Сергей Демин, директор ООО «УК «Феникс плюс», Яна Очкасова, учитель английского языка МАОУ «Медико-биологический лицей», Алексей Требунский, безработный, Александр Вологдин, безработный.
Выборы назначены на 13 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU