Кадетская школа №2 в Саратове стала «Лидером отрасли»
Саратовская кадетская школа-интернат №2 продолжает покорять высоты.
Образовательное учреждение по итогам года выиграло во множестве конкурсов. Одним из них стал «Лидеры отрасли».
- В конкурсе мы участвовали с 29 октября 2019 по 27 марта 2020 года. На электронный стенд мы выставили свои достижения, мероприятия. Например, видеоролик о борьбе с наркотиками. Он заинтересовал людей, было много откликов, — рассказал «КП-Саратов» директор кадетской школы №2 Вадим Богданов.
Также жюри конкурса учло встречи с ветеранами, с организацией «Боевое братство», праздничные мероприятия к 23 февраля, Дню матери, к освобождению блокады Ленинграда, Сталинградской битве и другим.
Организаторы конкурса наградили кадетскую школу удостоверением победителя всероссийского конкурса «Лидеры отрасли РФ».
Вадим Богданов рассказал и о других наградах на всероссийских конкурсах. В 2020 году на II Педагогическом съезде «Моя страна» он стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2020» в номинации «Лидер в образовании — за обучение и воспитание».
Еще кадетская школа удостоилась диплома лауреата и звания лучшей кадетской школы на IV Невской Образовательной Ассамблеи.
И это награды только за второе полугодие, которое прошло в режиме самоизоляции и дистанционного обучения. Несмотря на ограничительные меры, учебный год в школе прошел успешно. В 2020 году один из выпускников кадетской школы окончил ее с золотой медалью.
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ИСТОЧНИК KP.RU