Стало известно, какие больницы Саратовской области получат средства на погашение долгов
В Саратовской области больницы получат дополнительные средства.
Как сообщается в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, стало известно, как эти деньги будут распределены.
Напомним, у медучреждений области сложились долги. В основном за услуги связи, коммунальные, транспортные, за аренду, а также медикаменты, расходные материалы, ГСМ, продукты, инвентарь и ряд других.
Больше всего средств — 30,7 млн рублей — получит городская больница Балакова. Также крупные суммы будут направлены в саратовские больницы №1 имени Гордеева и №6 имени Кошелева — по 24 и 25 млн рублей соответственно.
Всего в списке 41 медицинское учреждение. Общая сумма, выделенная на погашение их долгов, составила 300 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU