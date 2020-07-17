Стало известно, какие больницы Саратовской области получат средства на погашение долгов

17 Июль 2020 2020-07-17T17:17:41+03:00

Больницы получат средства, чтобы расплатиться с долгами

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В Саратовской области больницы получат дополнительные средства.

Как сообщается в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, стало известно, как эти деньги будут распределены.

Напомним, у медучреждений области сложились долги. В основном за услуги связи, коммунальные, транспортные, за аренду, а также медикаменты, расходные материалы, ГСМ, продукты, инвентарь и ряд других.

Больше всего средств — 30,7 млн рублей — получит городская больница Балакова. Также крупные суммы будут направлены в саратовские больницы №1 имени Гордеева и №6 имени Кошелева — по 24 и 25 млн рублей соответственно.

Всего в списке 41 медицинское учреждение. Общая сумма, выделенная на погашение их долгов, составила 300 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU