Николай Бушуев: Промышленности удалось приспособиться к новым обстоятельствам

17 Июль 2020 2020-07-17T17:09:30+03:00

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В июне 2020 года индекс промышленного производства в Саратовской области в целом достиг 100,3%, что выше уровня января-мая текущего года на 0,7%. Данные опубликовал Саратовстат.

Основной прирост индекса обеспечен за счёт опережающего роста обрабатывающих производств. Напомним, губернатор области Валерий Радаев поставил задачу в текущем году обеспечить рост индекса промышленного производства до 102,1%.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Бушуев саратовской областной думы прокомментировал информацию о росте индекса промышленного производства в Саратовской области.

- Рост индекса промышленного производства – это возможность увеличения налоговых доходов, зарплат бюджетников. Сейчас налоговая составляющая за счет промышленного производства – более 50%. Это очень важная часть налоговых сборов. Индекс промышленного производства – это показатель работы региона в целом, показатель инвестиционной привлекательности.

Думаю, что показатель роста промышленного производства можно сравнить с показателем температуры человека. Если температура не в норме – это сигнал: человек болен. В промышленности показатель здоровья – это как раз индекс роста производства.

Отмечу, что в этом году промышленность столкнулась с определенными трудностями из-за ограничительных мероприятий. Оказались разорваны связи поставщиков с потребителями, существовали ограничения по передвижению между регионами и по посещению различных институтов власти. Все это требовало определенной перестройки деятельности. Через два-три месяца удалось приспособиться к новым обстоятельствам. И в мае-июне ситуация в промышленности стала близка к прошлогодней. Можно говорить о том, что промышленность развивается и надеяться на сохранение темпов роста, – отметил Николай Бушуев.

ИСТОЧНИК KP.RU