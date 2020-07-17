Саратовские бизнес-леди научатся все успевать и вести переговоры по-женски

17 Июль 2020 2020-07-17T17:01:26+03:00

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В Саратове стартует онлайн-программа для бизнес-леди «Женский бизнес».

Организатором является Центр предпринимателя «Мой бизнес» и образовательная платформа «Деловая среда».

Обучение стартует 27 июля. В программе:

- 27 июля, 18:30 - «Точки роста для бизнеса. Как расти, формировать правильные убеждения и сильное окружение».

- 29 июля, 18:30 - «Бизнес-Фичи. Инструменты для эффективного мышления, планирования, принятия решений, повышения вовлеченности команды и рождения новых идей».

- 31 июля, 18:30 - «Личный бренд, как выделить себя среди конкурентов».

- 4 августа, 18:30 - «Как стать лидером рынка через построение сильной команды и создание правильных отношений в коллективе».

- 6 августа, 18:30 - «Продажи по ЛЮБВИ: Эффективная система для роста бизнеса».

- 10 августа, 18:30 - «Тайм-менеджмент (как все успевать)».

- 12 августа, 18:30 - «Тренды 2020. Как получать заявки и продажи через инстаграм?».

- 14 августа, 18:30 - «Рецепт сбалансированных финансов: от семейного бюджета до корпоративного баланса».

- 18 августа, 18:30 - «Переговоры по-женски. Как выстраивать беседу, разрешать конфликты и управлять отношениями, чтобы прийти к желаемому результату».

- 20 августа, 10:00 - оффлайн мастер-класс на тему «Создай лучшую версию своего бизнеса и получи конкретный план реализации».

Организаторы планируют завершить курс оффлайн-мероприятием, которое пройдет в формате бизнес-девичника. Кроме полезного мастер-класса от Анны Бочаровой участниц будет ждать фотосессия и вручение сертификатов об окончании программы.

Принять участие в обучении могут все желающие: уже действующие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело. Спикерами станут состоявшиеся бизнес-леди. Программа бесплатная, необходимо зарегистрироваться на сайте https://bit.ly/3jbcJxK.

Основная цель программы — создание и развитие устойчивого сообщества женщин-предпринимателей в регионе. Во время прохождения курса участницы получат большой пласт ценной информации о том, как успешно совмещать бизнес и личную жизнь, эффективно продвигать личный бренд, любить свою работу и мастерски выстраивать отношения с клиентами, а также узнают секреты сохранения красоты и здоровья в большом потоке задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU