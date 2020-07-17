Житель Маркса до смерти забил отца и переломал ребра матери

17 Июль 2020 2020-07-17T16:50:19+03:00

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Суд признал 28-летнего жителя Маркса виновным в избиении матери и отца.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ночь с 2 на 3 июня 2019 года мужчина поссорился со своими родителями.

Он начал бить отца руками и ногами, у того разорвались внутренние органы, были переломаны ребра. От полученных травм пострадавший скончался.

Его жена попыталась остановить буяна, но получила только удары и тоже разрыв внутренних органов, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы ребер. Здоровью гражданки причинен тяжкий вред.

Уголовное дело суд рассматривал с участием присяжных заседателей.

Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей злоумышленник признан виновным в избиении матери и отца.

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ИСТОЧНИК KP.RU