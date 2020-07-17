В Саратове в субботу пройдут сельхозярмарки
Завтра, 18 июля, в Саратове пройдут сельхозярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, будут работать пять площадок. На рынке в Юбилейном, «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, рынке «Комсомольский» и в Елшанке на Московском шоссе 61.
Можно будет приобрести мясо, молоко, овощи, картофель и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU