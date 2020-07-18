Суббота в Саратове обещает быть дождливой

18 Июль 2020 2020-07-17T15:52:21+03:00

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Сегодня, 18 июля, в Саратове ожидается дождь и переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, порывы северо-западного ветра достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU