Суббота в Саратове обещает быть дождливой
Поднимется сильный ветер
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Сегодня, 18 июля, в Саратове ожидается дождь и переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, порывы северо-западного ветра достигнут 14 м/с.
Столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU